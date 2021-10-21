Сеть SPAR анонсировала открытие нового супермаркета в центре Кирова

Сеть магазинов «Спар» подтвердила информацию об открытии нового магазина в центре Кирова. Об этом сообщается в группе SPAR в соцсетях.
— Скоро открытие супермаркета «SPAR» в центре Кирова!
Супермаркет появится в ЦУМе на месте бывшего продуктового магазина. Дата открытия пока не называется.
Первый «Спар» открылся в Кирове в марте в районе парка Победы. Жители города думали, что магазинов будет 2, но надежды не оправдались.
«Спар» на Лепсе будет закрыт, а товары перемещены в ЦУМ. Эту информацию подтвердили сотрудники магазина.
Фото: vk.com/spar_kirov