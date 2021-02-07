Синоптики пообещали кировчанам морозную неделю

Но погода готовит и сюрприз для жителей города. Так, впервые за долгое время в Кирове выглянет солнце.

О том, что в регион придет сильный холод, специалисты сообщили еще на прошлой неделе. По их прогнозам температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

8 февраля, в понедельник, ожидается −23 градуса Цельсия. Выпадет небольшой снег.

9 февраля, во вторник, потеплеет до −19 градусов. День будет солнечным и без осадков.

В среду, 10 февраля, столбики термометров покажут −20 градусов Цельсия. Возможен небольшой снег.

11 февраля, в четверг, будет такая же погода, как накануне.

В пятницу, 12 февраля, немного похолодает. Температура воздуха составит −22 градуса Цельсия.

МЧС России по Кировской области предупреждает жителей региона об аккуратной эксплуатации отопительных приборов. Так как в морозную погоду их часто используют неправильно, что приводит к пожарам.

Кстати, 7 февраля отмечается День огнетушителя. В Кировской области сохранилось дореволюционное устройство для тушения пожаров. Его могут увидеть все желающие.