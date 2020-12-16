Соседи кировчан сдают ёлки в аренду на праздники

Весной дерево можно будет вернуть в питомник, или высадить у себя.

Новое предложение поставит точку в спорах о том, что лучше: живая елка или искусственная? Чтобы живая ель «пришла к нам на праздник» ее «рубят под самый корешок», а искусственная не пахнет и на ней копится пыль, которая вызывает аллергию. На прошлой неделе в соцсетях появился мем о ёлке в горшке, которую сдают аренду. Она не срубленная и поэтому не осыпается. После праздников ее возвращают в питомник, а через год можно будет взять снова. Когда же лесная красавица вырастет до 2 метров – ее отправляют на пенсию – высаживают в лес.

Как оказалось, это вовсе не шутка! Так, в Казани можно взять в аренду ель от метра по цене 2,5 тысячи рублей. Сотрудники питомника привезут красавицу, расскажут, как за ней ухаживать. А после каникул заберут обратно.

В Чебоксарах, Ижевске и Нижегородской области аренда не предусмотрена, но ели в горшках предлагают дешевле. В Чебоксарах можно купить голубую, канадскую или обыкновенную ель, а также сосну или пихту. Растение в горшке высотой от метра до 3-х выйдет в 1200 рублей, нижегородская фирма предлагает деревья от 1500 рублей, а ижевский питомник выставляет метровую красавицу в горшке за 2,5 тысячи рублей, а полутораметровую за 3 тысячи рублей.

Хотя зимой деревья находятся в состоянии покоя, но их нужно поливать 2 раза в неделю и тогда они будут радовать вас и вашу семью своим видом и ароматом до самой весны. А с первой оттепелью их можно высадить в лесу.

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Фото: Homester