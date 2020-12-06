Как улучшить финансовое положение с помощью «правила 6 кувшинов»

Конечно, люди разные. Кому-то нравится наличие денег, кому-то их трата. Но всё же главное – это присутствие финансовых средств как таковых. Откуда же брать накопления? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает Александр Макаров, главный бухгалтер Международной академия профессионального образования, руководитель Школы финансовой грамотности взрослых 40+.

Мы уже рассказывали о том, как можно составить собственный финансовый план, определив, какие у вас доходы и расходы. Это позволяет ставить определённые цели и достигать их. Иными словами, планировать свои траты, большие и маленькие. Например, чтобы поменять автомобиль, или собрать первый взнос для ипотеки, или съездить к морю.

1. Определить сроки

– Нужно определиться со сроком достижения своей цели. Если это поездка, то срок накопления может быть до года. Если это замена машины, то это, возможно, несколько лет. Исходя из срока, нужно придумать схему достижения своей цели, – советует Александр Макаров.

2. «Разложить доходы по кувшинам»

Итак, вы определились с размером своих доходов, целью и сроком. Теперь самое время научиться откладывать сбережения, чтобы получить в конце концов желаемое. Один из способов – метод шести кувшинов. Как он работает?

Раскладываете свои доходы по условным кувшинам. Возьмём первый кувшин (55%) – это необходимые или текущие расходы: на продукты, хозтовары, лекарства, оплату коммунальных услуг, проезда и т.д.

Второй (10%) – на развлечение и досуг. На деньги из этого кувшина можно сходить в кино или театр, на массаж, на концерт.

В третий (10%) откладываем средства на своё будущее, это так называемый неприкосновенный запас. Его не тратим, а вкладываем, например, в инвестиции и расходуем только прибыль от них.

Четвёртый кувшин (10%) – это расходы на образование. Деньги тратятся на оплату курсов, мастер-классов, тренингов, покупку книг, словом, на то, что имеет образовательную ценность. Кстати, самообразование может расширить ваши возможности и соответственно помочь увеличить доход.

Пятый (10%) – это сбережения, которые могут быть использованы как финансовая подушка (о ней мы подробно рассказывали в предыдущих выпусках). Это ваш резервный фонд на случай непредвиденных трат (в связи с поломкой бытовой техники, к примеру) или для крупных покупок. Так, чтобы купить зимние шины для машины, начать откладывать на их покупку стоит уже весной. Деньги в этом кувшине позволят вам выдержать финансовые испытания и увереннее чувствовать себя.

Наконец шестой кувшин(5%) – это средства, которые можно использовать на подарки. Недаром говорят, что чем проще вы расстаётесь с деньгами (не тратите их впустую, а именно отдаёте, дарите), тем быстрее они к вам вернутся.

Разумеется, эти процентные соотношения разделения денег по кувшинам являются условными и стоит исходить из своих потребностей. Тем не менее именно такое распределение считается оптимальным.

3. Не берите деньги из «чужого» кувшина

Есть ещё несколько рекомендаций относительно метода шести кувшинов. Так, никогда не берите деньги на расходы из кувшина, предназначенного для других трат.Не нужно и стараться истратить все средства из кувшина. Совершайте только нужные расходы. Если деньги остаются, они будут накапливаться. Возможно, в следующем месяце они вам понадобятся в большем размере. Ну, и, необязательно использовать, образно говоря, кувшины, можете придумать конверты, шкатулки или, скажем, банковские карты.

– Каждый может придумать свою схему затрат и распределять эти деньги соответствующим образом. Тогда их можно тратить, потому что тратить можно только то, что накоплено, – подчёркивает Александр Макаров.

4. Накапливайте средства

Как же копить? В случае довольно крупных трат это могут быть простые и гарантированные инструменты – банковские депозиты, советует эксперт. Они застрахованы Агентством по страхованию вкладов в размере до 1 млн 400 рублей. Если у вас набирается бо́льшая сумма, то лучше разместить накопления в разных банках.

Другим вариантом может быть открытие брокерского счёта в крупном банке, на который можно «заводить» деньги и приобретать облигации федерального займа. Доходность по ним такая же или чуть выше, чем по банковским депозитам. В числе плюсов – то, что выплата по облигациям так называемого купонного дохода происходит раз в полгода, тогда как по депозиту проценты и основную сумму вы получаете по истечении срока вклада. Облигации можно держать до полного погашения, срок может составлять до нескольких лет. В зависимости от рыночной ситуации она может вырасти или упасть в цене.

Если вы хотите более крупного дохода, накопить и преумножить, то в дело идут более агрессивные инструменты, например, акции. Тут, безусловно, от вас потребуются более глубокие знания в этой сфере, чтобы проанализировать, в акции какой компании, скажем, вкладывать средства. Важно понимать, что эта покупка – на длительный срок.

5. Выбирайте акции правильно и покупайте вовремя

– Надо обращаться в банки, которые имеют своих брокеров. Открываете брокерский счёт, заводите на него деньги и через приложение в смартфоне можете приобретать акции, – говорит Александр Макаров. – Проще всего приобретать акции, которые имеют хорошую дивидендную историю. Кроме того, что эти акции будут расти в цене, по ним вы будете получать дивиденды. Какие акции покупать? Ну, одними из самых стабильных на российском рынке считаются акции Сбербанка.

Важен и момент покупки. Выгоднее всего покупать акции, когда их стоимость снизилась. Такая ситуация была в марте 2020 года, когда грянула пандемия коронавируса и многие акции (авиаперевозчиков, туристических компаний, отельного бизнеса и др.) упали в цене. Но пандемия пройдёт, и, если компании вернутся к докризисному уровню, можно за несколько лет удвоить вложенный в их акции капитал, отмечают эксперты.