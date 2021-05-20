Стала известна судьба медвежат, спасённых в Кировской области весной

Подробности жизни малышей рассказали сотрудники Центра спасения медвежат-сирот.

Весной новорождённые медведи уже совсем окрепли. Они всё ещё находятся в центре, но переведены в специальный домик-берлогу. Людей теперь рядом с ними нет. Это сделано для того, чтобы малыши привыкали к жизни в дикой природе и не привязывались к сотрудникам центра.

Напомним, в марте в Центр спасения медвежат-сирот, который находится в Тверской области, доставили трёх крошечных медвежат из нашего региона. Их нашли в берлоге в Опаринском районе. Берлога располагалась рядом с территорией, где шли лесозаготовительные работы. Медведицы рядом не было.

В центре крошкам дали имена Тиша, Бантик, Остап. Их выкармливали смесью для котят. Животные окрепли и недавно сотрудники приняли решение переселить их в природу. Домик-берлога расположен на территории лесного вольера. Для малышей созданы все условия, приближенные к реальным. Вместе с кировскими медведями в домике поселились и малыши, найденные в других регионах.

Сейчас они знакомятся с лесом. Обследуют территорию, много играют. Однако, если слышат посторонний звук, тут же прячутся в домике. В лесном вольере они будут жить лето и часть осени. Если всё пройдёт гладко, то в конце осени их выпустят на волю.

Фото: vk.com/obrcrussia