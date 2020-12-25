Стало известно, сколько туристы проводят времени в Кирове

Составлен рейтинг городов, где путешественники останавливаются на более долгий срок. А также названы города, где гости не задерживаются. «Сортировкой» занимался сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным специалистов, средняя поездка в 2020 году длилась 6,6 дня. В число лидеров рейтинга, где гости стараются остаться на подольше, попали:

Перешагнули за десятку также Симферополь и Улан-Удэ. Гости этих городов остаются в них на 10,4 дня. 10,1 дня проводят путешественники в Иркутске и ровно 10 – в Анапе.

Далеко не в лидерах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург. Также в список городов, куда приезжают ненадолго, вошли:

Меньше всего времени приезжие проводят в Пензе – 3,8 дня.

Как прокомментировали в пресс-службе сервиса, длительность нахождения в том или ином месте зависит от нескольких причин.

В городах-курортах туристы обычно проводят не меньше недели.

Длительность поездки увеличивается из-за времени, которое путешественники проводят в пути. Влияет на это и транспортная доступность городов.

Многое зависит от цели поездки – визиты к родным в близлежащие города обычно длятся меньше. А путешествия в отдаленные уголки страны (Сибирь, Дальний Восток) – дольше: ведь, если уж приехали, надо посмотреть все.

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Фото: Сергей Кузницын