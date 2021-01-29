Студенты вернутся в вузы с 7 февраля

Учащиеся высших учебных заведений могут вернуться к очному обучению. Приказ, разрешающий возвращение в вузы, размещен на сайте Минобразования.

Согласно документу, студенты начнут учиться очно с 7 февраля. В регионах возврат к очному обучению зависит от эпидемиологической ситуации и может произойти позднее по согласованию с Роспотребнадзором.

Как уточняется в приказе Минобра, очное обучение возможно при строгом соблюдении масочного режима и других требований для профилактики COVID-19. Студентов и преподавателей с симптомами ОРВИ на занятия не допустят. Контролировать этот вопрос будут ректоры вузов.

Если заболеваемость снова пойдет в рост, вузам придется вернуться к дистанционной работе.

Стоит отметить, что Киров стал одним из регионов, где коронавирус заметно ослабел. Число заболевших стабильно снижается, а в области начали закрывать ковидные госпитали.