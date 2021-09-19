Валентин Пугач: «Кампания прошла спокойно — без негатива и компромата»

Ректор ВятГУ Валентин Пугач подводит итоги нынешней выборной кампании.

— Голосование — это выбор как своего будущего, так и будущего родного города, региона, страны. Поэтому вопрос — принимать в нём участие или нет, для меня не актуален. Обязательно схожу, отдам свой голос, и всем советую поступить так же.

Меня, как избирателя, порадовало, что кампания прошла спокойно — без негатива и компромата. У людей была возможность спокойно ознакомиться с программами кандидатов и выбрать достойных.