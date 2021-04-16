Умелец из Арбажа вырезал тигров из дерева

Житель Арбажа Сергей Федяев вырезал из дерева тигров в полный рост. Фигуры появились в арбажском парке.

Заниматься вырезанием из дерева Сергей начал около 5 лет назад. Среди его творений – скамейки и качели, птицы и животные и даже избушка Бабы Яги, которая стоит в Казани.

Материал для творчества Сергей находит в лесу. Обычно это упавшие стволы старых деревьев и пни, оставшиеся после вырубок. Из них, кстати, получаются сказочные, совершенно фантастические изделия.

Для изготовления скульптур, или, иначе, карвинга Сергей использует бензопилу и другие инструменты. Эскизы не рисует, но обдумывает каждую работу по несколько месяцев.

Еще один умелец-резчик живет в Верхошижемском районе. Мастер, которого тоже зовут Сергей, делает деревянных волков, рыб и домовых из березы и липы и участвует в конкурсах народных промыслов.

Фото: vk.com/id102920306