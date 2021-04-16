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Умелец из Арбажа вырезал тигров из дерева

Юлия Зорина Культура, Лучшее, Новости

Житель Арбажа Сергей Федяев вырезал из дерева тигров в полный рост. Фигуры появились в арбажском парке.

Заниматься вырезанием из дерева Сергей начал около 5 лет назад. Среди его творений – скамейки и качели, птицы и животные и даже избушка Бабы Яги, которая стоит в Казани.

Материал для творчества Сергей находит в лесу. Обычно это упавшие стволы старых деревьев и пни, оставшиеся после вырубок. Из них, кстати, получаются сказочные, совершенно фантастические изделия.

Для изготовления скульптур, или, иначе, карвинга Сергей использует бензопилу и другие инструменты. Эскизы не рисует, но обдумывает каждую работу по несколько месяцев.

Еще один умелец-резчик живет в Верхошижемском районе. Мастер, которого тоже зовут Сергей, делает деревянных волков, рыб и домовых из березы и липы и участвует в конкурсах народных промыслов.

Фото: vk.com/id102920306

Умелец из Арбажа вырезал тигров из дерева

Умелец из Арбажа вырезал тигров из дерева

Умелец из Арбажа вырезал тигров из дерева

Умелец из Арбажа вырезал тигров из дерева

Умелец из Арбажа вырезал тигров из дерева

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Юлия Зорина