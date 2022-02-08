Умелец из Тужи сделал ледяного лося, убегающего от волков

Ледяных дел мастер Леонид Дербенев из поселка Тужа сделал новую скульптуру. На этот раз умелец порадовал жителей фигурой ледяного лося, спасающегося от волков.

Все животные сделаны в натуральную величину и раскрашены. И лось, и волки выполнены в движении и выглядят как живые.

Леонид Дербенев – инженер-механик. Своими ледовыми фигурами он удивлял кировчан уже не раз. До этого жители поселка познакомились со снежной красавицей, лежащим львом, конем и медведем. Каждый год скульптор делает по 1-2 новых работы.

Творчество умельца из Тужи известно и за пределами Кировской области. Фото работ Леонида публиковал журнал Esquire.