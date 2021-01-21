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Умельцы из Кировской области создали бульдозер, который чистит улицы от снега

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Техника уже приступила к работе.

В Котельничском районе появился необычный транспорт. Как сообщается в паблике «Типичный Котельнич», это бульдозер, который способен чистить дороги от снега.

Умельцы из Кировской области создали бульдозер, который чистит улицы от снега

Авторы агрегата — умельцы Липатниковы. Братья проживают в селе Вишкиль. Мастера специализируется на изготовлении аэролодок. Однако, в свободное время придумывают и мастерят что-то для себя. Ранее об этих умельцах мы уже писали.

Последней работой Липатниковых стал бульдозер. Это проходимое транспортное средство, которое может чистить дороги от снега. Техника уже в работе и справляется с задачей хорошо.

Умельцы из Кировской области создали бульдозер, который чистит улицы от снега

Ранее мы рассказывали о жителе Котельничского района, который придумал самоходную установку с мотором для своего пожилого родственника.

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Екатерина Сонина