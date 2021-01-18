В Киров приедут львы с верблюдами

23 января в кировском цирке начинается новая программа «Цирк зверей». Перед зрителями выступят львы, обезьяны и верблюды, а также ученые собаки.

Как обещают в группе цирка «ВКонтакте», дрессировщики покажут опасные трюки с хищниками. А в перерывах между «звериными» номерами зрителей будут развлекать клоуны.

По отзывам жителей городов, где уже побывал «Цирк зверей», все животные ухоженные и красивые. А программу можно оценить как «высший пилотаж».

Из-за пандемии коронавируса цирк долго время был закрыт. Открыли его только 21 декабря. Несмотря на то, что заболеваемость пошла на спад, представление будет проходить с ограничениями.

Билеты на «Цирк зверей» продаются через место. Сидеть рядом могут только члены одной семьи. Не будет и любимого развлечения малышей – фото с животными в фойе цирка в антракте.