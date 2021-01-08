В Кирове ищут подростка с двухцветным каре

Павел Васильков 15 лет пропал в канун Рождества. Около 18 часов 6 января подросток ушел из родительского дома и к ночи не вернулся. В настоящее время школьника ищет полиция и волонтеры.

Как сказано в ориентировке, у Павла Василькова худощавое телосложение и серо-голубые глаза. Рост школьника около 168 см. Есть и особая примета — стрижка каре и волосы, выкрашенные в два цвета.

Из одежды на школьнике были черные брюки, серая курточка, кроссовки и шапка такого же цвета. С собой у Павла был рюкзак.

По свидетельствам подписчиков группы поискового отряда, похожего подростка видели в электричке Киров – Глазов 6 января. Однако пока что поисковики не подтвердили эту информацию

Всех, кто знает, где может находиться школьник, просят сообщить на номер горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или в полицию по телефону 02.

Ранее мы писали, что в Кировской области разыскивают родственников неизвестной пенсионерки, которая попала в больницу после инсульта.