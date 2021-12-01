В Кирове начали готовить к зиме самый популярный каток

В Кирове начали готовить к зимнему сезону каток в Гагаринском парке у филармонии. В прошлом году он стал самым популярным среди кировчан.

На площадку уже привезли и установили светящиеся фигуры – звезды. Они будут стоять по периметру катка. Также рядом с будущим ледовым полем монтируют карусель с тюбами. Вероятно, вскоре появится и гигантский батут.

О сроках открытия катка пока не сообщается. Вероятно, они будут зависеть от погоды. В прошлом году каток в парке имени Гагарина был открыт 12 декабря.

Отметим, что еще в ноябре начал работать каток в Слободском и ледовые площадки в ряде других райцентров.

Фото: Кировская правда