В Кирове начали устанавливать дополнительные таблички с QR-кодами

Ещё несколько десятков табличек с QR-кодами установят на исторических зданиях Кирова. Благодаря им любой житель или гость областной столицы, имеющий при себе мобильный телефон с доступом в интернет, может сканировать штрихкод, перейти на страницу сайта Центра развития туризма Кировской области и узнать информацию об этих достопримечательностях.

Центр уже несколько лет реализует проект по развитию туристской навигации. Его целенаправленная реализация помогает региону вписаться в туристскую отрасль страны с учётом федеральных трендов, отмечает министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

На этот раз установили таблички на доме, в котором ранее жили вятские губернаторы (улица К. Маркса, 84), на Феодоровской церкви, на здании церковно-приходской школы в деревне Митино, построенной по проекту Ивана Чарушина, а также на здании Центральной гостиницы в Кирове. Ещё несколько табличек изготовили взамен установленных ранее.

Как уточнили в Центре, в 2021 году работа ведётся в сотрудничестве с Кировским отделением ПАО Сбербанк.

— Этот проект имеет просветительское значение, так как устанавливаемые таблички несут информацию об объектах культурно-исторического наследия и повышают ее доступность для всех, кто интересуется историей и туристским потенциалом Кировской области, — отметила директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова.

Помимо табличек с QR-кодами на туристских объектах, в рамках проекта в разные годы были установлены информационные лайт-боксы, навигационные столбы, информационные сенсорные терминалы. Сегодня в городе Кирове и области установлены девять лайт-боксов, 48 указателей, свыше 120 табличек.