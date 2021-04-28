В Кирове начинаются гидравлические испытания

На этой неделе их планируют провести без отключения теплой воды в домах кировчан.

В четверг, 29 апреля, в Кирове начнут проверять готовность теплосетей к будущему отопительному сезону. Первыми проверке подвергнут магистрали к Костинской птицефабрике от Кировской ТЭЦ-4. Испытывать их будут повышенным давлением без отключения горячей воды у клиентов.

Основная же часть проверки пройдет, как обычно, в летние месяцы: с мая по август. К этим работам приступят после того, как будет опубликовано постановление кировской мэрии.

Разные районы города будут проверять поэтапно. График испытаний разместят на сайте hot-water-kirov.ru.

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