В Кирове нашли еще одного уклониста

Его выявили в микрорайоне Лянгасово и завели уголовное дело.

20-летний парень, проживающий в Лянгасово, месяц назад не прибыл по повестке в военкомат для прохождения медосвидетельствования и призывной комиссии.

При этом он не сообщил о причинах, помешавших ему прийти по месту требования. Отсрочки от службы в рядах военных сил у кировчанина нет, потому сотрудники следственного комитета возбудили в его отношении уголовное дело.

Остальным кировчанам, состоящим на воинском учете и подлежащим призыву, в ведомстве напомнили, что в соответствие с федеральным законом, гражданин, не являющийся без уважительных причин по повестке, считается уклоняющимся и привлекается к уголовной ответственности. Наказание за это подразумевает до 2 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что житель Кирова создал незаконный игровой зал.

Фото: kirov.sledcom.ru