В Кирове неизвестный мужчина украл елку

До Нового года еще почти 1,5 месяца, а в Кирове уже начались «праздничные» преступления. Так, на днях неизвестный мужчина украл елку, установленную у одного из салонов на улице Свободы.

Видеозапись инцидента появилась в сообществе «Место происшествия». Как видно в ролике, мужчину пыталась остановить женщина – по всей видимости, его супруга. Однако безуспешно – хулиган отмахнулся от нее и забрал декоративное дерево.

Теперь похитителя ищут. Сотрудники салона надеются, что после публикации видеозаписи мужчина вернет елку на место.

Ранее мы писали, что в Омутнинском районе мужчина украл печь.

Фото, видео: vk.com/kirovmp