В Кирове обокрали популярный спортивный магазин

Видео преступления, совершенного в «Спортмастере» в ТЦ «Джем Молл», опубликовали на сайте областного УМВД.

Как уточнили в полиции, в краже подозревают двух девушек, попавших на магазинные камеры наблюдения. Подозреваемым около 18-20 лет, девушки примерно одного роста – 160-170 см. Одна из них – шатенка, вторая – рыжеволосая и худощавая.

Всех, у кого есть информация о подозреваемых, просят сообщить об этом в полицию по телефону 02 или 102 (с сотового).

Ранее мы писали, что кировская цветочница оплатила рекламу мошенникам.