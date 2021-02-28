В Кирове опять пытаются продать часть ТЦ «Зенит»

Собственник 1\2 доли в торговом центре «Зенит» вновь выставил её на продажу.

В предыдущий раз объявление было размещено в декабре. С тех пор цена не изменилась – 140 млн рублей.

ТЦ находится на улице Пролетарской, недалеко от Центрального рынка. К продаже предлагаются торговые площади в 4800 квадратных метров.

В числе преимущество ТЦ собственник называет «огромный трафик в данной локации».

Ранее мы писали, что в Кирове продают завод по переработке резины за 150 миллионов рублей.

Фото с сайта «Авито»