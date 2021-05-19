В Кирове открылся круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19

Круглосуточный прививочный пункт начал работу 19 мая в приемном покое горбольницы №5 на ул. Семашко, 1 (Коминтерн). В нем смогут привиться от коронавируса те, у кого нет возможности пройти вакцинацию в дневное время.

Также сделать прививку можно в 79 пунктах в городских и районных поликлиниках и в мобильных пунктах в общественных местах Кирова. 39 мобильных медицинских бригад проводят вакцинации на предприятиях.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник V» привились порядка 151 тысячи жителей Кировской области. Полный цикл вакцинации прошли 121 700 человек. Больше половины сделавших прививку – граждане «серебряного возраста», которые находятся в группе риска. В ближайшее время в область поступит еще одна крупная партия вакцины в количестве 36 тысяч доз.

В преддверии сезона летних отпусков министр здравоохранения области Андрей Черняев попросил кировчан уделить вакцинации особое внимание.

— Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку тем, кто собирается отправиться на санаторно-курортное лечение и на отдых в другие регионы и страны, — сказал он.

Ранее о перенесенной вакцинации рассказали известные кировчане.

Фото: yandex.ru/maps