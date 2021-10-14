В Кирове полиция раскрыла кражу сумки годовой давности

Кировские полицейские раскрыли кражу сумки, совершенную больше года назад. Инцидент произошел в торговом центре на привокзальной площади Кирова в августе 2020 года.

В полицию обратилась жительница Оричей, рассказавшая, что у нее украли сумку. В сумке были вещи и мобильный телефон. Стоимость украденного составила 27 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Первоначальные поиски результата не дали, тем не менее дело не закрыли.

На днях оперативникам удалось установить личность предполагаемой злоумышленницы. Ей оказалась 57-летняя кировчанка. Ранее женщина уже была судима.

В настоящее время подозреваемая задержана, по делу ведется следствие. Полицейские устанавливают другие эпизоды возможных краж в Кирове.

Ранее мы писали, что в Омутнинском районе мужчина украл из чужого дома печь.