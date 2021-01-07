В Кирове появился троллейбус с пожеланиями

Необычно оформленный общественный транспорт поднимает пассажирам настроение.
Паблик «Киров Online» опубликовал снимки из городского троллейбуса. Салон украшен яркими плакатами. На каждом — пожелание для пассажиров. Среди добрых строк можно заметить «всё будет хорошо», «мир нуждается в твоей улыбке», «спасибо тебе за всё» и другие.
По словам пассажиров, такая инициатива поднимает настроение и дарит заряд позитива. Подобное отмечают и пользователи интернета, которые заметили снимки. В комментариях люди сообщили, что это троллейбус №8. Его экипаж всегда приветлив.
— Люди, а ведь это здорово! Мы не разучились радоваться! Здоровья тем, кто создаёт радость и хорошее настроение! — подчеркнула Елена.
— Это здорово, что есть люди, которые поднимают нам настроение! Спасибо им огромное! Всех с Рождеством Христовым! Тепла, добра, любви в душе! — отметила Луиза.
— Спасибо всем, кто сделал Новогоднее настроение в городе. Это очень здорово, давайте больше дарить улыбок и не унывать. Кировчане, с Рождеством Христовым, — поздравила всех Ирина.
Пост с солнечными пожеланиями в троллейбусе набрал более 700 лайков и 30 комментариев.
Напомним, также по городу ездит новогодний троллейбус. Его водитель Юрий Дашков – бывший педагог. Он по личной инициативе и на свои средства решил подарить радость своим пассажирам.
Фото: vk.com/kirovonline