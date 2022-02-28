В Кирове пожарные спасли из горящего дома двух жильцов и котенка

В Кирове пожарные спасли жильцов горящего дома, а потом вернулись за котенком. О случившемся рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.

Пожар произошел 26 февраля в двухэтажном доме на улице Спасской. На место происшествия прибыли сотрудники 1-й и 2-й пожарно-спасательных частей.

Весь дом был сильно задымлен. Одни спасатели установили лестницы и помогли выбраться из дома двум жильцам. Другие вывели остальных людей через подъезд, раздав им дыхательные маски.

Когда все жители дома вышли на улицу, один из них вспомнил, что в доме остался котенок. Пожарные не оставили животное в беде. Котенка нашли в квартире на втором этаже. Он прятался в диване. Его достали и вернули хозяевам.

Пожар был потушен. Как выяснилось позже, загорелся строительный мусор в подъезде. По предварительным данным, он вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее мы писали, что в Кирове спасли котенка из двигателя автомобиля.