В Кирове продают молочный завод за 30 миллионов рублей

В Кирове выставили на продажу молочный завод на улице Бородулина. Стоимость предприятия оценивается в 30 миллионов рублей.

Объявление появилось на сайте «Авито». Предприятие выпускает продукцию под торговыми марками «Белогорье» и «Провинция». В стоимость входит само производство площадью 1,1 тысяч квадратных метров, а также земельный участок площадью 10,3 тысячи квадратов.

Оборудование предприятия было полностью обновлено в 2019 году. Имеются большие холодильные камеры и маслолиния для производства масла и спредов.

Сырье поставляют фермеры из ближайших районов. Продукция завода представлена в 90 процентах торговых сетей Перми.

За 4 года оборот вырос с 48 до 120 миллионов рублей. Коллектив завода готов продолжать работу с новым владельцем.

На территории имеются артезианская скважина и электрическая подстанция. Предприятие отапливается от угольной котельной. Есть перспективы подключения газа.

Ранее мы писали, что в Кирове продают магазин здорового питания за 1 миллион рублей.