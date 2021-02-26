В Кирове пройдет Кубок мира по ледолазанию

Мероприятие пройдет 5-7 марта на территории спорткомплекса «Трамплин». Об этом сообщили в городской администрации.

5 марта в 15.30 спортсмены соберутся на открытие Кубка. С 16 часов пройдет демонстрация маршрутов, в 16.30 начнутся квалификационные старты на трудность среди мужчин и женщин.

6 марта участники турнира будут соревноваться в дисциплине «сложность». Старты начнутся с 10 часов. В 17 часов состоятся забеги по ледовой вертикали.

7 марта, в заключительный день соревнований, состязания также начнутся в 10 часов. В 15 часов финалисты турнира будут соревноваться в скоростном подъеме. А на 17 часов запланировано награждение победителей Кубка мира.

Для зрителей турнира будет выделена отдельная площадка в соответствии с антикоронавирусными требованиями. Также наблюдать за ледовыми стартами можно будет по онлайн-трансляции.

Ранее мы писали, что кировская спортсменка стала чемпионкой Европы по ледолазанию.

Фото: vk.com/sosulka_kirov