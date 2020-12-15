В Кирове раздали все бесплатные путевки в частные детсады

В Кирове завершена выдача путевок в частные детские сады. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в Кирове было создано 233 бюджетных места в частных садиках. Они появились в трех детских садах – «Детская страна», «РостОК» и «Детский сад Монтессори». На создание мест была выделена субсидия в размере 25,8 миллиона рублей.

— На сегодня все 223 путевки выданы. Сейчас муниципальные места в частных детских садах посещают 188 малышей. Остальные проходят медосмотр и оформляют документы, — рассказали в департаменте.

Напомним, что всего в рамках нацпроекта «Демография» до конца 2020 года в Кировской области должны быть сданы 24 детских сада.

В эксплуатацию уже введен садик с первым в городе бассейном в Котельниче, детсад-«таунхаус» в Кирово-Чепецке и детсад в Фаленках.

В общей сложности в области будет создано более 4000 мест в дошкольных учреждениях.