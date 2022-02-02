В Кирове составили топ-5 самых дорогих домашних животных

«Кировская правда» назвала топ самых дорогих домашних животных, выставленных на продажу в Кирове. Рейтинг был составлен по итогам анализа сайта объявлений «Авито».

На первом месте оказалась пара голубей за 1,5 миллиона рублей. Причина такой высокой цены не указана.

На втором месте – щенки породы кавалер кинг чарльз спаниель. За одну «девочку» от породистых родителей хозяева просят 120 тысяч рублей.

Третье место занимает лошадь – помесь владимирского тяжеловоза и вятской породы. Животному меньше года. По словам автора объявления, лошадь «внимательна к человеку», гуляет весь день и не имеет проблем со здоровьем. Цена вопроса – 100 тысяч рублей.

На четвертое место в рейтинге самых дорогих домашних питомцев попали щенки тибетского мастифа. За одного пса хозяева хотят получить 70 тысяч рублей. Щенки львиного типа и с хорошей родословной. А их родители прошли тесты на психику.

На пятом месте – снова собаки. За 65 тысяч рублей в Кирове продают щенков породы вельш корги пемброк – рыже-белую девочку и трехцветных мальчиков.

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