В Кирове сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в грабеже

В Кирове в отдел полиции обратился гражданин с заявлением о совершенном в отношении него грабеже.

Он рассказал, что накануне познакомился с молодыми людьми, с которыми в районе Филармонии вместе употреблял спиртное. В ходе возникшего конфликта те нанесли мужчине несколько ударов, похитили его смартфон и деньги в сумме 4 750 рублей и скрылись.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место, составила ориентировки с приметами участников конфликта и передала их несущим службу нарядам.

В результате в нескольких кварталах от места преступления были обнаружены трое молодых людей и доставлены в отдел полиции. Они сознались в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по ст. УК «Грабеж, совершенный группой лиц». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.