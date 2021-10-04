В Кирове оштрафовали уличных торговцев на 15 тысяч рублей

Уличных торговцев в Кирове оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.

По итогам сентября административная комиссия в Октябрьском районе рассмотрела 6 административных дел, составленных в отношении уличных продавцов. Все они были замечены в торговле в неустановленных местах.

Так, в конце сентября в ходе проверки незаконную торговлю очками прикрыли на улице Карла Маркса. Женщина-продавец расположилась у детской поликлиники и активно продавала оптику по низким ценам.

По итогам рассмотрения протоколов торговцев оштрафовали на 15 тысяч рублей.