В Кирове волонтеры отреставрируют арку на Динамовском проезде

Волонтеры движения «Том Сойер фест на Вятке» займутся реставрацией арки на Динамовском проезде. Работы начнутся в субботу, 14 августа.

Кировчан приглашают помочь в реставрации, а также прослушать лекцию реставратора Станислава Романчука из Санкт-Петербурга. Станислав занимается реставрацией зданий уже 14 лет и готов поделиться опытом и интересными историями.

Мероприятие начнется в 10 часов у домов №28 и 28 на Динамовском проезде. После лекции желающие могут помочь в очистке кирпичей. Инструментов хватит для всех, но помощников просят взять свои перчатки и железные губки.

— Нас ждут старинные кирпичи для восстановления арки. В эту субботу мы ждем помощников для очистки кирпичей, привезенных в прошлом году, — говорится в группе «Том Сойер феста» «ВКонтакте».

Напомним, что о планах восстановить арку — часть стены архиерейского подворья — волонтеры сообщали еще весной.

Фото: vk.com/tomsawyerfestvyatka