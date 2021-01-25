В Кирове врачи выявили меньше 200 «ковидников» за сутки

На 25 января в нашей области выявлено 199 человек, вновь заразившихся COVID-19.

Впервые за долгое время эта цифра опустилась ниже 200. При этом в стране количество заболевших оказалось менее 20 тысяч впервые с ноября.

В течение последнего месяца количество заболевших в нашем регионе постепенно снижается. Ранее Кировская область вошла в топ-5 регионов, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.

Напомним также, что в Кирове ожидается поступление крупной партии вакцины от коронавируса. Всего до весны в нашу область должно поступить 55 тысяч доз «Спутника V». Кировчане активно записываются на вакцинацию. В настоящее время оба компонента прививки получили почти 1000 человек.