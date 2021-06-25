В Кирове выпустили 10 новых нянь

Еще десять кировчанок пополнили реестр сертифицированных работников по присмотру и уходу за детьми.

В Кирове больше года назад появилась служба сертифицированных нянь при КОГАУСО “Кировский центр соцпомощи семье и детям”. Аналогов такой системе в регионе нет.

Если родители не справляются сами, а бабушек и дедушек рядом нет и не с кем оставить ребенка, можно позвонить в службу по номеру 78-00-68 и вам подберут няню. Есть второй вариант: выбрать специалиста на сайте самостоятельно, ознакомившись с биографиями работников.

Отметим, все они имеют многолетний опыт работы с малышами, прошли психологическое тестирование, медосмотр и проверку на отсутствие судимости. Кроме этого няни получили специальное обучение по программе профподготовки.

Их обучение включало получение навыков и знаний для работы с разными категориями детей: от года до 3 лет, старше трёх лет, а также уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также программа обучения включает темы: безопасность ребенка, правильное питание, развивающие занятия и игры в соответствии с возрастом и состоянием здоровья и оказание первой медицинской помощи.

Пока на сайте центра соцпомощи размещены 13 биографии специалистов. В ближайшее время этот список пополнится, поскольку на уходящей неделе ещё 10 специалистов закончили свое обучение в Институте развития образования. Они получили свидетельства и сертификаты, о внесении их в официальный список работников центра.

Как отметили в министерстве соцразвития региона, эти услуги востребованы среди кировских семей, поэтому было принято решение увеличить географию службы. Теперь вызвать няню для ребенка от года до 11 лет смогут семьи, проживающие не только в областном центре, но и в Котельниче, Вятских Полянах и Вятскополянском районе, а также Советском, Омутнинском, Оричевском и Яранском районах. Оплата по часовая. Заключается официальный договор. На время, пока родители оставляют свое чадо с няней она несет за него полную ответственность.

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Фото: vk.com/kiroviro; cspsid-kirov.ru