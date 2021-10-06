В Кирове запустили чат-бот «Школьная идентификация»

У электронных карт кировских школьников появилась новая функция. Это чат-бот «Школьная идентификация». О новом сервисе рассказали в ЦДС.

Чат-бот будет рассылать родителям уведомления о перемещениях их детей. С его помощью мамы и папы юных кировчан смогут узнать, когда их ребенок пришел в школу и ушел из нее, когда пообедал. Также в сообщениях будет содержаться информация о меню в школьной столовой, о покупках, совершенных по карте, и сумма оставшихся средств.

Чат-бот «Школьная идентификация» доступен в «Телеграме». В будущем перечень его функций планируется расширить и подключить к нему другие соцсети. Предполагается, что родители смогут получать расписание уроков, домашние задания, сообщения от педагогов, оценки детей, а также данные о посещении занятий.

Подключить чат-бот можно на сайте deti.ekarta43.ru через личный кабинет.

Ранее в Кировской области запустили туристический чат-бот.