В Кирове завершилось ралли «Вятка»

В Кирове завершилось самое масштабное автомероприятие года – ралли «Вятка»-2020. В нем приняли участие почти полсотни команд из разных уголков страны, в том числе и из Кировской области.

В абсолютном зачете на первое место вышел экипаж из Санкт-Петербурга. На второй позиции оказались екатеринбуржцы, на третьей – москвичи.

Несмотря на то, что соревнования проходили без зрителей, в соцсетях появилось множество кадров с трассы.

Самым зрелищным оказался ночной спецучасток.

Болельщики приготовили для участников подарки – сувениры ручной работы.

Ранее мы писали, что кировчанин стал победителем Кубка России по ралли-рейду.

Фото: vk.com/rally_vyatka