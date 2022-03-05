В Кирово-Чепецке отправили в колонию Деда Мороза

В Кирово-Чепецке вынесли приговор водителю, которого поймали за рулем в пьяном виде. Мужчина был одет в костюм Деда Мороза. О случившемся сообщает «Место происшествия».

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. 32-летний Станислав К., переодетый в Деда Мороза, пытался скрыться от полиции на своей 99-й. Но сотрудники органов оказались быстрее.

Судмедэкспертиза показала, что водитель был пьян. Данный факт нетрезвого вождения оказался не первым. Ранее у мужчины уже была судимость за управление транспортом в нетрезвом виде.

Суд приговорил мужчину к реальному сроку. Кировчанину предстоит провести в колонии общего режима 1 год. Водителя взяли под стражу в зале суда.

Ранее мы писали, что житель Кирова предложил пороть пьяных водителей на Театральной площади.