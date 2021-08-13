В Кирово-Чепецке завершаются работы на кольцевой развязке по ул.Братьев Васнецовых.

Подрядная организация (АО «Вятавтодор») уложила первый слой асфальта на наружной части кольца и сделала примыкание к дороге по ул.Алексея Некрасова.

На внутренней части кольца первый слой асфальтового покрытия сделали в конце июля.

В ближайших планах — монтаж бордюров на наружной стороне развязки, окончательное асфальтирование дороги, установка опор уличного освещения (вдоль тротуара и внутри кольца) и дорожных знаков, а также нанесение разметки.

По завершении всех работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Фото vk.com/mo_kirovochepetsk