В Кировской области начнется масштабное строительство школ

В Кировской области начнётся самое масштабное за несколько десятилетий строительство школ.

Об этом стало известно в ходе заседания Правительства региона, на котором обсуждался проект бюджета на ближайшие три года.

По словам министра финансов Ларисы Маковеевой, он сохранит социальную направленность. Значительные средства в рамках нацпроектов предусмотрены на адресную поддержку семей с детьми, строительство школ, развитие здравоохранения, ликвидацию аварийного жилищного фонда. Кроме того, срок действия регионального семейного капитала продлён с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

В целом на социальные расходы предусмотрено 65% бюджета.

Так, на предоставление социальных выплат в следующем году планируется направить 13,5 млрд руб. Почти половина предназначена на поддержку семей с детьми. Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи составят 286,6 млн руб., на материальное обеспечение детей-сирот — 143 млн руб., на стипендии обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования — 200 млн руб., на покупку учебников для школьников — 36,8 млн руб.

Кроме того, значительные средства (6,4 млрд руб.) предусмотрены на возведение и реконструкцию социальных объектов. Это строительство Дома культуры в п. Соколовка Зуевского района, реконструкция систем водоснабжения в Вятских Полянах, Омутнинске и в п.Вахруши Слободского района и др.

3,4 млрд рублей потратят на возведение 13 общеобразовательных школ и пристроев к ним.

«Это направление в области реализуется ежегодно, но в таком масштабе — впервые», – отметила Лариса Маковеева.

Значительно возрастут расходы на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями — они составят 602,6 млн руб. Новые квартиры получит 551 человек.

Из затрат на развитие медицины отметим строительство детской поликлиники в Слободском, капремонт 40 учреждений здравоохранения, приобретение 26 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий, 160 единиц медицинского оборудования и 70 медицинских машин. Расходы бюджета на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан составят 1,3 млрд рублей.