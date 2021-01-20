В Кировской области нашли пропавшего 15-летнего подростка

Никита Шередзянов из Котельнича пропал вечером 19 января. Подросток покинул дом около 18 часов и к вечеру не вернулся. Дома школьник также не ночевал.

Утром 20 января в соцсетях разместили ориентировку на пропавшего. Час назад в группе поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация, что подросток найден.

— Найден, жив. Всем спасибо за помощь, — написала участница отряда.

Между тем, в Кирове продолжаются поиски родственников неопознанной пенсионерки. Женщина поступила в одну из больниц в конце осени и скончалась в декабре. Ее родные до сих пор не найдены.