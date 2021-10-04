В Кировской области полицейские целую ночь искали пропавшую девочку

В поселке Мурыгино целую ночь искали пропавшую школьницу. О подробностях поисков рассказали в УМВД.

9-летняя девочка ушла из дома днем 2 октября. Вечером она не вернулась домой. Около 23 часов в полицию обратилась мама пропавшей.

Сотрудники полиции оперативно начали поиски. За ночь были проверены все улицы поселка, окрестные территории, а также опрошены друзья девочки. Полицейские обошли все дома и дворы. К поискам привлекли даже тех сотрудников, которые в отпусках. Также к полиции традиционно присоединились волонтеры.

3 октября «потеряшку» нашли на улице Набережной. Девочка была жива и здорова. В настоящее время она находится с родными.

Тем временем в Кирове продолжаются поиски пенсионера, пропавшего за новым мостом. Как сообщается в группе отряда «Лиза Алерт», мужчина страдает диабетом и уже несколько дней не принимал лекарства. 1 октября он ненадолго включал телефон, а значит, надежда на успешный исход поисков есть.