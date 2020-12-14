В Кировской области посчитали медведей

К Дню медведя в Кировской области посчитали численность медведей. Как сообщили в Охотнадзоре, в нашем регионе насчитывается более 6 тысяч косолапых.

В ведомстве поделились интересными фактами про мишек. Как рассказали в ведомстве, медведи живут 25-40 лет. Зимняя спячка бурого медведя длится около 200 дней – большую часть года.

Всего в России обитают 3 вида медведей, но в Кировской области встречается только один из них – бурый.

Медвежата из Кировской области несколько раз становились обитателями единственного в стране Центра реабилитации медвежат-сирот. Здесь малышей, оставшихся без матери, выращивают в течение 7 месяцев, а потом выпускают в дикую природу. К человеку они при этом не привыкают.

Ранее мы рассказывали, как в Кировской области компания из четырех медведей явилась на пасеку. Проделки косолапых попали на видео.

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