В Кировской области пройдут крупные лыжные соревнования

Они впервые состоятся в Кирово-Чепецком районе на базе комплекса «Перекоп».

Правительство региона сообщает о проведении первенства России по лыжным гонкам. Участниками станут юниоры и юниорки 19-20 лет. Предполагается, что участники приедут из разных уголков нашей страны. Это сильнейшие спортсмены в данной возрастной категории.

Примечательно, что база «Перекоп» впервые в истории лыжных гонок Кировской области принимает данное первенство. Программа будет насыщенной — масстарты, эстафеты, раздельные старты, спринт.

Как подчеркнула министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова, Перекоп — это один из крупнейших лыжных комплексом страны. Там есть самое необходимое оборудование. Благодаря этому он пользуется популярностью и там можно проводить крупные соревнования.

Первенство пройдёт с 16 по 21 марта. По его итогам будут выявлены лучшие лыжники. Они войдут в состав юниорской спортивной сборной РФ и отправятся на первенство мира, которое запланировано на 2022 год.

Ранее мы писали, что россияне заняли весь пьедестал почета на соревнованиях по ледолазанию в Кирове.

Фото: kirovreg.ru