В Кировской области развернуто 817 дополнительных коек для пациентов с COVID-19

В Кировской области снова разворачивают коечные мощности инфекционных госпиталей. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

— Число тяжелых пациентов растет, и они молодеют. Мы вынуждены снова разворачивать коечные мощности. На сегодняшний день дополнительно развернуто 817 коек. Однако подчеркну, что вакцинированных среди тяжелых пациентов ковидных госпиталей нет! – сказал первый зампред.

Единственным эффективным инструментом для противостояния инфекции является вакцинация. Пройти ее можно даже в праздничные дни. Так, 12 июня в Кировской области будет работать пункт вакцинации в парке Победы.

В настоящее время в Кировскую область поставлено 205 тысяч доз вакцины. Имеющийся запас составляет более 23 тысяч доз.

— Плановый темп для скорейшего формирования популяционного иммунитета должен быть 7300 человек в день, — подчеркнул Дмитрий Курдюмов. — За прошлые сутки привиты 2029 человек, днем ранее – 4654.

Если эпидемическая ситуация будет ухудшаться, в Кировской области могут снова ввести ограничительные меры. Повторения этой ситуации допустить нельзя, сказал губернатор Игорь Васильев.

— Все мы помним, как тяжело было в прошлом году проходить период пандемии, как много сил и средств было потрачено нашими предприятиями на маски, антисептики, рециркуляторы, на оплату больничных листов. Нельзя допустить повторения этой ситуации. Задача каждого руководителя предоставить своим сотрудникам возможность поставить прививку, тем более что наш регион полностью обеспечен всеми российскими вакцинами, — сказал глава региона.

Обращаясь к главам предприятий, губернатор попросил их найти возможность отпустить сотрудников на прививку, предоставив отгул в случае необходимости. Также кировчан попросили соблюдать профилактические меры, особенно на завтрашнем праздновании Дня города. Об отмене праздника речи не идет, но мероприятия будут рассредоточены по нескольким площадкам, которые начнут работу в одно время. Для исключения «лишних» очагов инфекции в Кирове будут отключены питьевые фонтаны.

Фото: Кировская правда