В Кировской области разыскивают водителя-убийцу

Смертельная авария произошла 22 декабря. Вечером на трассе Яранск – Кикнур водитель на неустановленном авто сбил 39-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция.

Еще одного пешехода сбили в Оричевском районе. Мужчину, который шел по краю дороги, «задела» попутная «Тойота Камри». К счастью, травмы оказались легкими – пострадавшего не госпитализировали.

Ранее мы писали, что полиция нашла виновника аварии с пассажирским автобусом в Слободском районе.