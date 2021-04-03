В Кировской области снизилось количество выданных кредитов

Число выданных потребительских кредитов в Кировской области сократилось на 17 процентов. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй по итогам февраля по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Всего, по данным НБКИ, в России в феврале 2021 года было выдано 1,15 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров). Это на 11,3% меньше по сравнению с февралём 2020 года (1,30 млн единиц).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. В числе тех, где сокращение особенно серьёзное (среди 30 регионов-лидеров по объёмам выданных кредитов данного вида), – Оренбургская (-16,8%), Тюменская область (-16,8%) и Кемеровская (-15,1%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 6,5% и 4,2%, соответственно.

В Кировской области сокращение составило 17,2%. Если в феврале 2020-го в регионе было выдано 12 893 кредитов на покупку потребительских товаров, то в феврале 2021 года – 10 675.

Кстати, по сравнению с предыдущим месяцем в феврале 2021 года количество выданных потребкредитов в стране практически не изменилось, сократившись всего на 1,2%.

По мнению экспертов НКБИ, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остаётся неизменной.

– Если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением персонального кредитного рейтинга снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным, – отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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