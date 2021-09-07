В Кировской области собрали небывалый урожай орехов

В 2021 году в Кировской области собрали небывалый урожай лесных орехов. Снимками успехов жители поделились в сообществе «Типичный Киров».

Как отмечается в паблике, в Кирово-Чепецком и Котельничском районах орехи собирают ведрами и ящиками. На фото – лещина обыкновенная, северная граница произрастания которой проходит как раз по Кировской области.

— Лесная лещина прекрасно растëт, зимует и вызревает в наших широтах. Белки и мыши очень рады)) — написала участница сообщества.

Стоит отметить, что этим летом благодаря жаркой погоде некоторые растения показали удивительные результаты. Так, в Опаринском районе выросла тыква-гигант, а в Котельничском – огромный помидор. Сразу в нескольких районах сняли большой урожай арбузов.

Фото: vk.com/etotkirov