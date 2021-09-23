В Кировской области в 3 раза выросло число обращений к врачам

В связи с сезонным ростом заболеваемости в Кировской области в 3 раза увеличилось число обращений к медикам.

Как сообщили в областном минздраве, количество обращений в поликлиники Кирова выросло до 1500 в день. Это втрое больше, чем обычно. На одного врача первичного звена приходится до 70 вызовов в сутки. Однако, как подчеркнул глава министерства здравоохранения Андрей Черняев, в помощи никому не отказывают.

— Поликлиники работают до последнего пациента, — отметил министр.

Стоит отметить, что заболеваемость коронавирусом тоже растет. На 23 сентября в Кировской области выявлено 128 новых случаев. 144 пациента находятся в реанимации, 20 из них – на ИВЛ.

Главной мерой профилактики респираторных инфекций остается вакцинация. В настоящее время в Кировской области можно пройти вакцинацию от гриппа и от коронавируса. Прививки можно сделать в поликлиниках и в мобильных прививочных пунктах. Перерыв между прививкой от COVID-19 и от гриппа составляет 1 месяц.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемического порога по ОРВИ.