В Кировской области возможен неурожай зерновых и овощей из-за засухи

В 2021 году урожай зерновых культур в Кировской области может оказаться на 30 процентов меньше из-за засушливой погоды.

Урожай картофеля и овощей, растущих в открытом грунте, также может оказаться меньше запланированного. Об этом сообщил в беседе с ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Котлячков.

— Растения сформировали слабый колос с щуплым зерном, поэтому прогнозируется недобор урожая примерно на 30% к уровню прошлого года, — сказал министр.

По словам Алексея Котлячкова, в 2020 году сельхозпредприятия региона собрали порядка 700 тысяч тонн зерновых.

Ранее мы писали, что в Кировской области проходит сельскохозяйственная перепись.