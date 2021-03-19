В городском саду Котельнича появятся светильники в историческом стиле

В Котельниче в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят сквер «Городской сад».

На средства субсидии планируется вырубить аварийные деревья и смонтировать систему видеонаблюдения. Вокруг сквера появится ограждение общей протяженностью 250 метров.

Кроме того, на территории установят 38 опор освещения. 1-2 светильника будут выполнены в историческом стиле.

Планируемый срок окончания благоустройства — 1 августа.

Работы в сквере начались в прошлом году. С дизайн-проектом можно ознакомиться здесь.

Фото kotelnich-omv.ru