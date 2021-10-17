Под Котельничем обнаружили монолит с парейазавром

Сотрудники Вятского палеонтологического музея обнаружили под Котельничем монолит с парейазавром.

Как указано на странице музея в соцсетях, у особи довольно хорошо сохранился хвост, а череп оказался разрушен — остались только вымытые зубы.

Находку доставил в Киров не сразу — некоторое время она хранилась в Котельниче в семье Согриных.

На этом полевой сезон для музея официально закрыт. На очереди — первый в его истории опыт лабораторной препарации скелета ихтиозавра.

Ранее мы сообщали, что котельничское местонахождение парейазавров внесли в уникальный путеводитель.

Фото vk.com/vpmus